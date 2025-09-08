El clima para la semana del 08 al 12 en República Dominicana  

El clima para la semana del 08 al 12 en República Dominicana  

Las altas temperaturas, la presencia de una vaguada y los vientos húmedos mantendrán el panorama meteorológico lluvioso en gran parte de República Dominicana en las próximas 24 a 48 horas: habrá riesgo de ráfagas de viento, descargas eléctricas y granizadas esta tarde y mañana martes.

Así lo dio a conocer este lunes el analista meteorológico Jean Suriel.

“Ya no hay amenaza de desarrollo ciclónico en el Atlántico debido a que una nube de polvo del Sahara y aire seco debilitó al disturbio atmosférico: el fenómeno ahora avanza como la onda tropical número 34 y llegará el miércoles al país”, dijo.

Indicó además que para hoy se espera la continuación del calor sofocante en todo el territorio dominicano, lo cual activará esta tarde los efectos de una vaguada: aumentarán los aguaceros, las descargas eléctricas, las ráfagas de y podrían desarrollarse algunas granizadas. Mucha atención en el norte, noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza.

El martes seguirá la influencia de la vaguada junto a los vientos húmedos y las temperaturas calurosas: en la mañana no se descartan algunas lluvias moderadas, pero en la tarde aumentarán las posibilidades de precipitaciones más significativas.

Mientras que el miércoles dominará un sistema de alta presión en el Atlántico, disminuyendo las probabilidades de lluvias fuertes: en la tarde empezarán a llegar partículas saharianas junto a la onda tropical 34; la lucha será feroz, pero el polvo africano llevará la delantera.

Para el jueves, Suriel pronosticó que aumentarán las alergias respiratorias y la sensación calurosa por el evento sahariano número 17: será al final de la tarde del viernes que disminuyan las partículas saharianas; se acercará la onda número 35, incrementando las lluvias, con potencial de más aguaceros durante el fin de semana.

