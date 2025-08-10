Clima en República Dominicana para este domingo: prepárate y no te agarre la lluvia 

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), advirtió que el clima este domingo el territorio dominicano continuará bajo los efectos de una vaguada ubicada al oeste del país, que generará en las horas diurnas chubascos dispersos en provincias como: María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís.

La entidad subrayó que, en la tarde, estas condiciones se sumarán a los efectos asociados al calentamiento vespertino, que darán lugar a incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, sobre las provincias: Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y sectores del Gran Santo Domingo.

