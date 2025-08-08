Clima para este fin de semana de República Dominicana 

Así estará el clima fin de semana sgún Indomet 

Así estará el clima fin de semana sgún Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que se prevén incrementos en la nubosidad hacia localidades de Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde se esperan chubascos dispersos con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.

Se pronostican aguaceros localmente moderados con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose luego a Monte Cristi y cesando al anochecer.

Sábado

Se espera una vaguada durante la tarde en varios niveles de la troposfera, en combinación con los efectos locales, generará aguaceros moderados localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega sur e Independencia, aunque especialmente sobre San Pedro de Macorís, San Juan, Elías Piña y Baoruco hasta las primeras horas de la noche.

Domingo

Se producirán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia provincias del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Principalmente sobre Hato Mayor, Monte Plata, sectores del norte de Santo Domingo, San José de Ocoa, Azua norte, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

SantiagoNubes dispersas con incrementos ocasionales. Hacia el sur, aguaceros locales con tronadas y ráfagas de viento.34/3621/23
Puerto PlataNubes aisladas con intervalos despejados. Chubascos aislados hacia la montaña.33/3523/25
DuarteNubes dispersas con incrementos ocasionales y chubascos aislados.32/3422/24
ConstanzaIncrementos nubosos hacia el sur con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.27/2912/14
PeraviaMayormente despejado.32/3425/27
San Pedro de MacorísIncrementos nubosos hacia el norte con chubascos aislados, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas.33/3522/24
La RomanaNubes aisladas a dispersas con intervalos despejados.33/3522/24
La VegaIncrementos nubosos hacia el sur con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.33/3519/22
Monseñor NouelIncrementos nubosos con chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento.32/3422/24
San CristóbalNubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales y chubascos aislados hacia el norte.32/3421/23
SamanáNubes aisladas a dispersas con intervalos despejados.33/3522/24
Monte CristiAl final de la tarde, incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.34/3623/25
AzuaMayormente despejado. Hacia el norte, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.32/3422/24
San Juan Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente al norte.32/3418/20
BarahonaMayormente despejado.34/3623/25
La AltagraciaNubes aisladas a dispersas con intervalos despejados.33/3623/25
