Clima para este fin de semana de República Dominicana 

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que se prevén incrementos en la nubosidad hacia localidades de Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, donde se esperan chubascos dispersos con tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.

Se pronostican aguaceros localmente moderados con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, extendiéndose luego a Monte Cristi y cesando al anochecer.

Sábado

Se espera una vaguada durante la tarde en varios niveles de la troposfera, en combinación con los efectos locales, generará aguaceros moderados localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega sur e Independencia, aunque especialmente sobre San Pedro de Macorís, San Juan, Elías Piña y Baoruco hasta las primeras horas de la noche.

Domingo

Se producirán aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia provincias del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Principalmente sobre Hato Mayor, Monte Plata, sectores del norte de Santo Domingo, San José de Ocoa, Azua norte, Elías Piña, San Juan y Dajabón.