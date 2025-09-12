El clima para este fin de semana en República Dominicana  

El clima este fin de semana estará dominado por lluvias debido a la combinación de dos fenómenos: una vaguada y una onda tropical.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado una vaguada en diferentes niveles de la troposfera estará interactuando con los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico.
Por tal razón, se estará incrementando la nubosidad para que durante la tarde se produzcan nublados acompañados de aguaceros, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante horas de la tarde hacia provincias del noreste, norte, suroeste y la zona fronteriza y la Cordillera Central.
En tanto que el domingo se estará aproximando a nuestro territorio una onda tropical, la cual se combinará con la vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos locales, para producir aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas vespertinas, concentrados mayormente sobre provincias del noroeste, norte y la Cordillera Central, siendo aislados hacia algunas del sureste y la zona fronteriza.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. Máx. °C
|T. Mín. °C
|Santiago
|Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|35/37
|21/23
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|33/35
|23/25
|Duarte
|Incrementos nubosos con chubascos locales, tormentas eléctricas distanciadas y ráfagas de viento.
|34/36
|23/25
|Constanza
|Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|28/30
|13/15
|Peravia
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tormentas eléctricas distanciadas.
|34/36
|24/26
|San Pedro de Macorís
|Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales y tormentas eléctricas.
|32/34
|21/23
|La Romana
|Incrementos nubosos con chubascos aislados.
|33/35
|22/24
|La Vega
|Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|34/36
|20/22
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|33/35
|23/25
|San Cristóbal
|Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.
|33/35
|21/23
|Samaná
|Nubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales y chubascos aislados
|33/35
|22/24
|Monte Cristi
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|34/36
|23/25
|Azua
|Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|22/24
|San Juan
|Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
|32/34
|19/21
|Barahona
|Nubes dispersas.
|34/36
|23/25
|La Altagracia
|Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.
|33/36
|23/25
