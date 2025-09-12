El clima para este fin de semana en República Dominicana  

El clima este fin de semana estará dominado por lluvias debido a la combinación de dos fenómenos: una vaguada y una onda tropical.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado una vaguada en diferentes niveles de la troposfera estará interactuando con los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico.

Por tal razón, se estará incrementando la nubosidad para que durante la tarde se produzcan nublados acompañados de aguaceros, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante horas de la tarde hacia provincias del noreste, norte, suroeste y la zona fronteriza y la Cordillera Central.

En tanto que el domingo se estará aproximando a nuestro territorio una onda tropical, la cual se combinará con la vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos locales, para producir aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas vespertinas, concentrados mayormente sobre provincias del noroeste, norte y la Cordillera Central, siendo aislados hacia algunas del sureste y la zona fronteriza.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 35/37 21/23 Puerto Plata Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 Duarte Incrementos nubosos con chubascos locales, tormentas eléctricas distanciadas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 Constanza Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 28/30 13/15 Peravia Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tormentas eléctricas distanciadas. 34/36 24/26 San Pedro de Macorís Ligeros incrementos nubosos con aguaceros locales y tormentas eléctricas. 32/34 21/23 La Romana Incrementos nubosos con chubascos aislados. 33/35 22/24 La Vega Incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 20/22 Monseñor Nouel Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 33/35 23/25 San Cristóbal Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. 33/35 21/23 Samaná Nubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales y chubascos aislados 33/35 22/24 Monte Cristi Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 34/36 23/25 Azua Incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 22/24 San Juan Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 32/34 19/21 Barahona Nubes dispersas. 34/36 23/25 La Altagracia Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados. 33/36 23/25

