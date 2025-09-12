El clima para este fin de semana en República Dominicana  

El clima este fin de semana estará dominado por lluvias debido a la combinación de dos fenómenos: una vaguada y una onda tropical.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado una vaguada en diferentes niveles de la troposfera estará interactuando con los efectos locales, calentamiento diurno y orográfico.

Por tal razón, se estará incrementando la nubosidad para que durante la tarde se produzcan nublados acompañados de aguaceros, de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante horas de la tarde hacia provincias del noreste, norte, suroeste y la zona fronteriza y la Cordillera Central.

En tanto que el domingo se estará aproximando a nuestro territorio una onda tropical, la cual se combinará con la vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos locales, para producir aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en horas vespertinas, concentrados mayormente sobre provincias del noroeste, norte y la Cordillera Central, siendo aislados hacia algunas del sureste y la zona fronteriza.

PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. Máx. °CT. Mín. °C
SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.35/3721/23
Puerto PlataIncrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.33/3523/25
DuarteIncrementos nubosos con chubascos locales, tormentas eléctricas distanciadas y ráfagas de viento.34/3623/25
ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.28/3013/15
PeraviaNubes dispersas a medio nublado en ocasiones con aguaceros locales y tormentas eléctricas distanciadas.34/3624/26
San Pedro de MacorísLigeros incrementos nubosos con aguaceros locales y tormentas eléctricas.32/3421/23
La RomanaIncrementos nubosos con chubascos aislados.33/3522/24
La VegaIncrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.34/3620/22
Monseñor NouelIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.33/3523/25
San CristóbalNubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.33/3521/23
SamanáNubes aisladas a dispersas con incrementos ocasionales y chubascos aislados33/3522/24
Monte CristiIncrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.34/3623/25
AzuaIncrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.32/3422/24
San Juan Incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.32/3419/21
BarahonaNubes dispersas.34/3623/25
La Altagracia                            Incrementos nubosos ocasionales con chubascos aislados.33/3623/25

