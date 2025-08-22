Clima para este fin de semana en República Dominicana  

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) dio a conocer que para este sábado, se estarán presentando algunos chubascos pasajeros en sectores de: La Altagracia, La Romana, El Seibo y Hato Mayor, inducidos por el viento predominante del noreste en horas matutinas.
En horas de la tarde, una activa onda tropical, con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico, se estará acercando al área del Caribe.
“Pronosticamos que, aportará algunos campos nubosos generadores de aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento en puntos dispersos de la Llanura Oriental, Cordillera Central, Valle del Cibao y puntos fronterizos”, explicó la entidad.
Mientras que para el domingo, se esperan nublados con chubascos y tronadas, especialmente en poblados de las regiones noreste, sureste en horas matutinas.
En la tarde y primeras horas de la noche se estarán presentando ligeros incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que se extenderán hacia localidades de las regiones noroeste, norte, Cordillera Central y la zona fronteriza, debido a la alta humedad asociada a la onda tropical activa, ubicada al noreste del país.
Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América:
- Onda tropical próxima al Arco de las Antillas Menores: Se observa una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas asociadas a una onda tropical, la cual mantiene una probabilidad media de 50 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. A más largo plazo, en los próximos 7 días, la probabilidad de formación se incrementa a 80 % (alta). Esta área de aguaceros es vigilada muy de cerca.
- Onda tropical al oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde: Se localiza una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a otra onda tropical, a varios cientos de kilómetros al oeste/suroeste de las islas de Cabo Verde. El sistema muestra algunos signos de organización, con una probabilidad media de 50 % de desarrollo en 48 horas, y media de 40 % también para los próximos 7 días. Se mantiene un seguimiento continuo de este fenómeno.
- Otros sistemas en vigilancia: El huracán Erín se ubica a unos 621 km al este/noreste de Cape Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 35 km/h. Una pequeña área de baja presión localizada a unos 2,160 km al suroeste de las Azores genera aguaceros y tormentas eléctricas. Este sistema presenta una probabilidad baja de 10 % de desarrollo en 48 horas y también en los próximos 7 días. Ninguno de estos dos últimos fenómenos representa peligro para nuestra área de pronóstico debido a su posición y trayectoria.