Clima para este fin de semana en República Dominicana  

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) dio a conocer que para este sábado, se estarán presentando algunos chubascos pasajeros en sectores de: La Altagracia, La Romana, El Seibo y Hato Mayor, inducidos por el viento predominante del noreste en horas matutinas.

En horas de la tarde, una activa onda tropical, con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico, se estará acercando al área del Caribe.

“Pronosticamos que, aportará algunos campos nubosos generadores de aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento en puntos dispersos de la Llanura Oriental, Cordillera Central, Valle del Cibao y puntos fronterizos”, explicó la entidad.

Mientras que para el domingo, se esperan nublados con chubascos y tronadas, especialmente en poblados de las regiones noreste, sureste en horas matutinas.

En la tarde y primeras horas de la noche se estarán presentando ligeros incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, que se extenderán hacia localidades de las regiones noroeste, norte, Cordillera Central y la zona fronteriza, debido a la alta humedad asociada a la onda tropical activa, ubicada al noreste del país.

Actividad ciclónica en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México o América: