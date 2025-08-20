Club La Farándula celebrará el tradicional Juego de Leyendas



El Club de la Farándula Niní Cáffaro será escenario de la cuarta edición del esperado Juego de softbol Farándula Todos Estrellas 2025, un torneo que reunirá a socios residentes en el exterior y locales entre destacadas figuras del deporte, la música y la televisión, en una auténtica fiesta de confraternidad y tradición. El juego será celebrado el 30 de este mes, en estadio Rafael Pichardo.

En esta ocasión especial, la justa está dedicada al expresidente del club, David Echavarría, en reconocimiento a su legado y entrega. Así lo expresó el presidente ad vitam y fundador de la institución, el afamado cantante Niní Cáffaro, quien destacó la importancia de mantener vivas las raíces y el espíritu familiar que caracteriza al club.

Un evento de estrellas

Además del esperado partido de softbol entre leyendas, se espera la presencia de grandes artistas que han desfilado por el club a lo largo de los años, entre ellos: Eddy Herrera, Fernando Villalona, Peña Suazo, Freddy Geraldo, Angelito Villalona, Monchy Capricho, Henry y Chiro del grupo Rikarena.

La jornada también contará con reconocidas figuras de la televisión nacional como: Luis Manuel Aguiló, Kenny Grullón, Albert Mena y Raúlito Grisanty.

El evento de Estrellas promete convertirse en una celebración única donde el deporte, la música y la amistad se unan para honrar la historia del club y fortalecer los lazos con todos sus socios, incluidos aquellos que regresan para compartir.