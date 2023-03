El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Rufino Senén Caba, advirtió este martes que de no llegar a un acuerdo en la reunión que encabezará mañana la vicepresidenta Raquel Peña, abandonarán todas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

«… Esto va a que los prestadores abandonemos la Seguridad Social, porque no veo otro escenario. Si no se puede llegar a acuerdo sobre la base de ganar ganar, que la parte seda para que gane un tercero, que es el pueblo, definitivamente esto que se construyó con una ley, que más que ley es una estafa (la Seguridad Social), no ha tenido razón de ser en 21 años, salvo para los poderosos», manifestó el galeno.

Senén Caba sostuvo que es los profesionales de la salud solo piden equilibrio, igualación en las tarifas y códigos para todos.

«Esto incluye desde emergenciólogos, intensivistas, anestesiólogos, incluyendo en fin las 56 sociedades medicas especializadas», expreso.

Agregó que van prestos a que en el encuentro se genere un ambiente justicioso, y que han dado muestras que creen en el diálogo.

Se recuerda que en la pasada reunión, CMD y el Gobierno acordaron una tregua relativa a las protestas que llevan a cabo desde hace más de seis meses los médicos. Asimismo, acordaron seguir el diálogo y revisaron algunos de los puntos que forman parte de la demanda.

El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y con la presencia del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera; el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Senén Caba, y otros miembros, así como representantes de las Sociedades Médicas Especializadas.