CMD advierte no permitirá excluyan médicos del Aybar

El Colegio Médico Dominicano (CMD) advirtió ayer al Gobierno que no permitirá que los tomen de relajo en el caso del personal de salud que sería dejado fuera de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y en donde se les ha dicho que no habrá residencias médicas.

Además, el presidente del gremio médico, Waldo Ariel Suero, advirtió que lucharán contra la negativa del director de Pensiones, ingeniero Germán Nova Heredia, quien aseguró que no podrá pensionar médicos con el 100% del salario, porque no tiene facultad para aplicar la Ley 414-98.

Las información la ofrecieron en rueda de prensa, el presidente del CMD, Ariel Suero, junto a Emigdio Liria, secretario general del gremio y el doctor José Joaquín Puello, director de Neurocirugía del Centro Cardio Renal Oftalmológico y de Trasplante (Cecanot).

Ariel Suero dijo que hace un mes el CMD y el ministro de Salud Pública doctor Rafael Augusto Sánchez Cárdenas firmaron un acuerdo con 13 puntos, pero a ninguno se ha dado respuesta.

Con respecto a la Ciudad Sanitaria, advirtieron a la dirección del Servicio Nacional de Salud, que el CMD no aceptará bajo ningún concepto, que el personal médico y las distintas residencias médicas, se queden fuera del centro de salud cuando se reinaugure.

Dijo que en varias ocasiones, la directora de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar les ha comunicado que ya no existe el hospital, que se trata de otro concepto de centro de salud estatal, lo que ellos no comparten. Se refirieron a sus derechos adquiridos y que lo han dado todo a favor de ese hospital. No hubo reacción al respecto por parte del Gobierno