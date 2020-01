CMD denuncia en Santiago 2019 fue precario para salud

Gastos millonarios y seis años en remodelación indeterminable de los principales centros de salud de esta ciudad, la ausencia de seguridad hospitalaria y la falta de medicamentos y de personal médico, forma parte del balance negativo presentado por el Colegio Médico Dominicano (CMD), filial Santiago, durante 2019.

Criticó la improvisación en los casos endémicos en el país y la falta de un plan de estratégico para enfermedades como el dengue, la chikungunya y la malaria.

El presidente del gremio, Luis Farington, dijo que la intervención de 56 hospitales de forma simultánea demostró que las autoridades actuaron sin ningún tipo de planificación.

Recordó que en los hospitales no hay espacio suficiente para la demanda de los servicios de salud, otros como es el caso del infantil, Doctor Arturo Grullón, de esta ciudad, carece de un quirófano en condiciones.

“En los centros hospitalarios se dan riñas dentro de esos espacios y agresiones a los médicos y al resto del personal porque no contamos con seguridad hospitalaria eficiente”, expresó.

Recordó que se invirtieron recursos en el Servicio Nacional de Salud (SNS), en el año 2014 para crear un cuerpo especializado en seguridad hospitalaria, donde se formaron cientos de agentes, pero que nunca llegaron a los hospitales.

“No sabemos dónde se encuentran esos agentes, por lo que el personal de salud está expuesto, pero no es la excepción con los medicamentos e insumos, en ocasiones necesitamos insumos que los centros no los tienen y por el tiempo de espera sobrevienen las complicaciones y se producen fallecimientos de los pacientes”, apuntó.

Sostuvo que aunque el SNS ha nombrado personal, estos aun no alcanzan las cifras necesarias para cubrir las necesidades básicas de personal de salud, médicos, enfermeras y técnicos.

La baja inversión repercute. De acuerdo con Farington la baja inversión repercute en los aspectos antes mencionados y merma la capacidad resolutiva de los centros y la creación de los centros de salud.

“Llevamos dos periodos en que al sector salud no se le ha dado la prioridad, pues la población pide a gritos el 5% y no alcanzamos el 2% del PIB, el equipamiento, los medicamentos e insumos dependen de los recursos económicos que maneje el sector salud”, señaló.

Dijo que la capacidad de los centros estará circunscrita a sus ingresos.

Manifestó que cuando un paciente se complica o fallece, el sector apunta a los profesionales de la salud, donde los mismos solo buscan soluciones a los problemas de salud de los pacientes.

Señaló que algunos directivos inician una cacería de brujas con médicos que terminan en acoso o persecución en su más alta expresión.