CMD preocupado por alta incidencia de dengue en RD

El dengue tiene preocupados a las autoridades del Colegio Médico Dominicano (CMD) que, aunque no saben exactamente el número real de afectados y muertos, afirman solo en el hospital infantil Doctor Robert Reid Cabral han fallecido 30 afectados del virus.

El presidente del gremio, doctor Wilson Roa, dijo que el pasado viernes durante una conferencia, un maestro de la medicina, del que no especificó nombre, certificó tres decenas de decesos solo en ese hospital.

“Si un maestro de la medicina, infectólogo de larga data, certifica que solo en el Robert Reid hay 30 muertos, imagínese en el resto del país”, expresó el doctor, quien demandó el desarrollo inmediato de una estrategia de atención primaria en el sector público.

Al referirse a la esterilización del mosquito Aedes aegypti, como medida preventiva para la enfermedad, aunque no lo rechaza, explicó que ese es un mecanismo que toma tiempo y que la población necesita medidas urgentes, que eviten más muertes.

Roa criticó que en el país no exista un modelo preventivo y dijo que las estadísticas no son confirmadas debido a que en los hospitales no hay cómo llegar a conclusiones diagnósticas.

Lamentó que en los centros de salud estén negando la información a los medios de comunicación, a su juicio, es una violación a la Constitución.

El Ministerio de Salud niega oculte información.

Durante el fin de semana, se registraron dos nuevas muertes por dengue, una niña de dos años, procedente de San Juan y otra de cuatro años, de San Cristóbal. En el hospital Robert Reid permanecen 45 ingresados por la enfermedad.

Roa desaprobó la disposición del Servicio Nacional de Salud que prohíbe a los hospitales ofrecer información sobre el dengue.

La epidemia que afecta al país sobrepasa número de casos esperados, por lo que se recomienda mantener control de vectores.

Alma Morales, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), defendió el trabajo del Ministerio de Salud Pública, tras precisar que ha dado respuesta adecuada a la situación.

Recordó que el dengue es endémico en los países de la región y en consecuencia desde el año pasado se había informado que para esta fecha los casos se incrementarían.

“República Dominicana está dando la respuesta adecuada porque de lo contrario se hubieran producido mucho más muertes”, dijo Morales.

De acuerdo a los datos ofrecidos por la representante de OPS, a la fecha hay unos 5,500 afectados y nueve víctimas mortales.

Morales, en rueda de prensa en el Palacio Nacional, en compañía del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, exhortó a la población a eliminar los criaderos de mosquitos en sus hogares.

