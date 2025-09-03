CMD ve salarios vergonzosos en Semma

CMD ve salarios vergonzosos en Semma

Doctor Waldo Suero.

El salario de los médicos en Seguro Médico de los Maestros (Semma) es una vergüenza, asegura el presidente del Colegio Médico Dominicano Waldo Ariel Suero.

Hizo énfasis en el salario que expresó es una verdadera vergüenza que devengan los médicos especialistas. El Colegio Médico encabezado por Suero se reunió con el director Ejecutivo del Seguro Médico para Maestros, Luis René Canaán Rojas.

En el encuentro el gremio médico expresó que es inaceptable que los médicos especialistas, cirujanos, cardiólogos, gineco-obstetras y los demás, estén recibiendo un salario de 40 mil pesos mensuales.
El Colegio Médico ha librado diferentes jornadas para lograr aumento de salario de los profesionales de la salud.

Soluciones

De su lado, el doctor Luis René Canaán reconoció los bajos salarios y se comprometió con el CMD en buscarle alternativas positivas en un tiempo prudente.

Puedes leer: Senador: “La violencia social no es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional”

La semana pasada el CMD con su presidente el Ariel Suero y otros dirigentes, también se reunieron con el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, en donde por igual se les planteó la misma preocupación de gremio.

Además del presidente del CMD, estuvieron presentes de su presidente Waldo Ariel Suero, estuvieron los doctores Luis Peña Nuñez secretario general, Ricardo Zuluaga secretario intersindical, Mercedes Rodríguez para de los pensionados, Mike Amparo Delegado y Rafaela Encarnación.

