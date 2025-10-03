CNM decide hoy si tres jueces repiten en cargos



El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) volverá a reunirse hoy a las 5:00 de la tarde en el Palacio Nacional para decidir si son confirmados en sus puestos o no los tres jueces que fueron evaluados anoche sobre el desempeño de sus funciones tras cumplir siete años en sus cargos en los tribunales del país.

Los jueces evaluados fueron Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, que cumplieron siete años en sus puestos en la administración judicial.

“A partir de mañana viernes 3 de octubre (hoy), salvo que el presidente Abinader decida otra cosa, el CNM vuelve a sesionar para determinar y tomar una resolución sobre si estos magistrados van a permanecer en sus puestos o no” en los cargos que ocupan.

El proceso de evaluación que encabezó el presidente Luis Abinader, como presidente del CNM, inició después de las 5:30 de la tarde en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional y concluyó alrededor de las 8:20 de la noche, con una rueda de prensa del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Jiménez Ortiz es presidenta de la Primera Sala de la SCJ desde el año 2019. En julio de 2017 fue designada jueza de la SCJ, es especialista en materia civil y comercial.

Manuel Alexis Read Ortiz, quien inició en la carrera judicial en un Tribunal de Paz de San José de Ocoa y desde 2019 es juez presidente de la Tercera Sala de la SCJ, con más de 30 años en la judicatura. Fue presidente de salas civiles, cortes de apelación y el Tribunal Superior de Tierras. Aboga por el respeto de las instituciones y emprender acciones positivas que perduren en el tiempo.

Moisés Ferrer Landrón lleva siete años como juez de la Tercera Sala de la SCJ. Se ha destacado como juez de instrucción especial en procesos de alta sensibilidad pública.

Este año representó al Poder Judicial de República Dominicana en la Conferencia de Tierras del Banco Mundial en Washington, Estados Unidos 2025 y en la Conferencia del Poder Judicial en el país en el año 2024. Resalta que sus decisiones están apegadas a las leyes vigentes.

Los tres resaltaron la importancia del uso de la tecnología en la agilización de los procesos judiciales.

El CNM lo presidió el Presidente de la República y estuvieron los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; Estévez Lavandier, del Tribunal Constitucional; el senador Omar Fernández, el diputado Tobías Crespo y la la magistrada Nancy Salcedo Fernández.

Moisés Ferrer Landrón Manuel Alexis Read Ortiz Pilar Jiménez Ortiz

Peralta Romero explicó que los miembros del CNM hicieron las preguntas que creyeron de lugar, tras oír a cada juez presentar su informe sobre su desempeño en el cargo que ocupan desde 2019, cuando fueron escogidos para desempeñar esas funciones.

“Una vez que esto se decida, en caso de que no permanezcan, se abren esos puestos para la próxima convocatoria cuya fechas se avisaría en los próximos días para los aspirantes a jueces, tanto de la Suprema Corte de Justicia, como del Tribunal Superior Electoral”.

Agregó que “en caso de que el Consejo de la Magistratura decida confirmar estos magistrados en sus puestos, de todos modos quedarían dos posiciones en la Suprema Corte de Justicia por las que podrán votar los interesados, tanto los que son jueces actualmente, como abogados y representantes del Ministerio Público que quieran participar por esas dos posiciones o por las cinco, si ocurriera lo otro”.

Antes de iniciar la sesión, el presidente Abinader dijo que los jueces entrevistados podían hacer un resumen de su perfil y cuál ha sido su accionar en los siete años que llevan como jueces; además de expresar sus intereses y opciones de mejora.

Cada uno de los magistrados expuso sus logros, aspiraciones y preparación profesional y de inmediato fueron cuestionados por los miembros del CNM sobre temas puntuales sobre el sistema judicial dominicanos y sus avances.