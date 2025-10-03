CNM decide no confirmar a jueces de la SCJ Pilar Jiménez, Manuel Alexis Read y Moisés Ferrer

  • Hoy
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió no confirmar en sus puestos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, luego de ser evaluados este viernes.

Al finalizar el proceso el pasado jueves, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta dijo que la sesión del CNM transcurrió de manera regular, sin ningún tipo de incidente, y que los miembros del consejo realizaron las preguntas que creyeron del lugar, “y previamente cada uno de los jueces presentó un informe sobre su desempeño”.

Peralta explicó que, en caso de que no permanezcan, se abren esos puestos para la próxima convocatoria que dijo se va a celebrar próximamente para los aspirantes a jueces, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral.

Más detalles en breve…

