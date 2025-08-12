CNM somete a consulta cambios en evaluación de jueces SCJ: detalles y plazos

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó este martes que la propuesta de modificación del Reglamento 1-19, para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, será sometida a consulta pública.

«Tras su reunión del pasado 25 de julio, y una votación virtual realizada la semana pasada, el CNM decidió someter a consulta pública la propuesta de modificación del Reglamento 1-19, para la evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia», manifestó el órgano constitucional.

Asimismo, el CNM agregó que el documento se encuentra disponible en su portal web (http://cnm.gob.do), desde hoy y hasta el 9 de septiembre.

«Los comentarios y observaciones deberán presentarse ante la secretaría de CNM, ubicada en el edificio que aloja a la Suprema Corte de Justicia, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., o por vía electrónica al correo secretariacnm@poderjudicial.gob.do», explicó.

Cabe recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura lo integran el presidente Luis Abinader; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

