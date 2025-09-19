CNSS inicia proceso para escoger a su nuevo director: ¿Quién encabeza la terna?

La Comisión Especial del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), encargada de seleccionar al nuevo gerente general tras la salida de Edward Guzmán, aprobó este viernes la terna de candidatos considerados idóneos para la posición.

La lista está conformada por la exjueza titular de la Junta Central Electoral (JCE), Aura Celeste Fernández; Pedro R. Rodríguez Velásquez, vicepresidente ejecutivo de Confederación Patronal de la República Dominicana (copardom), y el licenciado Félix Joel Almonte Inoa.

Ahora, los nombre de los nominados serán enviados al Poder Ejecutivo para que se realice la selección de la persona que, mediante decreto, asumirá el cargo en el CNSS.

Según lo establecido en la resolución 622-01, la comisión llevó a cabo el proceso en cumplimiento de los Artículos 22, literal e), y 27 de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), así como del Artículo 59 del Reglamento Interno del CNSS, garantizando la transparencia y legalidad del nombramiento.