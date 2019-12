CNSS iniciará plan piloto de atención primaria en el 2020

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) iniciará en el 2020 un proyecto piloto para la implementación gradual del régimen de atención primaria en el país.

Los detalles fueron ofrecidos por el presidente, el gerente general y subgerente general del CNSS, Winston Santos, Rafael Pérez Modesto y Eduard del Villar, respectivamente, al participar en el Encuentro Económico de Hoy.

Santos, quien también es ministro de Trabajo, precisó que el plan piloto se aplicaría en un área geográfica del país, de manera que pueda iniciarse gradualmente como ocurrió con el Seguro Nacional de Salud.

Recordó que el CNSS ha dictaminado en varias ocasiones que debe de implementarse el sistema de atención primaria, debido a que un mandato de la ley 27-03, pero el tema es cómo ejecutarlo.

Explicó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) le presentó un proyecto de atención primaria, a solicitud del CNSS, pero implica mucho dinero, cerca de 150 pesos per cápita, lo que sería más de RD$600 millones mensuales.

Indicó que tanto el Colegio Médico Dominicano como la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) y las sociedades médicas especializadas entienden que si se aplica el modelo de atención primaria los afiliados no podrán ir a los especialistas directamente, lo cual no es verdad.

Expresó que con la atención primaria no habrá copago. Precisó que se trata de medicina preventiva que actúa como un elemento de contención de costos.

Indicó que el Ministerio de Salud Pública presentará en enero o febrero una propuesta de atención primaria diferente a la del SISALRIl.

Explicó que todavía no se ha discutido en qué zona del país se iniciará la atención primaria, la que se traducirá en beneficios para los afiliados.

Entiende que la atención primaria es lo mejor que le puede ocurrir a la salud de los dominicanos.

En tanto, Rafael Pérez Modesto, gerente general de la CNSS, dijo que la atención primaria debió haberse implementado con el inicio de la seguridad social, pero aquí hubo una irregularidad, porque no se comenzó con el sector salud.

Señaló que el 80% de los problemas de salud se pueden resolver en la atención primaria o primer nivel de salud.

El subgerente general del CNSS, Eduard del Villar, dijo que a medida que se implemente la atención primaria, la población se dará cuenta de sus beneficios.