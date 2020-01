Cobro de primera placa a importadores reduciría importaciones de vehículos

Tener que pagar el impuesto a la primera placa de los vehículos una vez estén en los puertos y muelles del país traería como consecuencia una disminución de las importaciones de las asociaciones de importadores de vehículos y por ende habrá una reducción de los ingresos del Estado provenientes de este sector.

Así lo señaló ayer el presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu), Ángel Then, al indicar, además, que en el año 2018 el aporte fiscal de los importadores fue de cerca de RD$14 mil millones, por lo que cobrar el 17% del valor del vehículo por impuesto a la primera placa reduciría sus inventarios en un 20%.

“Lo que se presenta en la norma de la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), de que tendrían más recaudaciones, sería lo inverso, porque si reducimos nuestro capital, se van a reducir las importaciones y si éstas se reducen van a bajar los ingresos fiscales del Estado”, señaló.

El lunes, Asocivu, Acofave, Anadive y Adeci depositaron ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción de amparo preventivo de extrema urgencia contra el cobro masivo del impuesto a la primera placa.

Dijo que los importadores pagan el Itbis y el anticipo del año siguiente sin haber vendido un carro, por lo que tener que pagar también la placa los llevaría a la quiebra.

De su lado, el abogado de la asociación, Félix Pujols, explicó que de aplicarse la normativa, habría una serie de violaciones a derechos fundamentales y constitucionales de las empresas, entre las cuales está el derecho a la igualdad de tratamiento de las empresas.

“Aparentemente el Gobierno necesita que se le avance, quizás por un tema de liquidez o finanza, que se le avance ese impuesto inmediatamente los importadores tengan los vehículos en el puerto. Ya de mencionar eso se habla de descapitalizar a muchos importadores”, dijo.

Insistió en que en términos financieros se reduciría entre un 20 y 30% la capacidad de importación.

Pujols reiteró que cualquier efecto negativo no solo afectará las finanzas de los empresarios, sino también a los empleados y las recaudaciones del Estado porque las importaciones se van a reducir.

Dijo que la norma que obliga al cobro del 17% del valor del vehículo no ha sido ejecutada pero que saben que es inminente que las autoridades la van a aplicar, por lo que han anticipado su reclamo.