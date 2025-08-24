Cobros indebidos en tu cuenta bancaria: cómo reclamar y recuperar tu dinero fácilmente

En los últimos días, las redes sociales se han convertido en escenario de denuncias relacionadas con cobros indebidos en tarjetas bancarias. Los usuarios aseguran haber identificado en sus estados de cuenta consumos que nunca realizaron, situación que ha despertado inquietud entre la población y puesto en debate la seguridad del sistema financiero.

Ante esta problemática, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB), a través de la serie “Prevención de fraudes”, compartió algunos consejos y recomendaciones básicos para identificar un consumo o cargo no reconocido de tu cuenta o tarjeta de banco.

Cómo reclamar y recuperar tu dinero

La Superintendencia de Bancos sugiere que:

1- Conserva la calma. Llama a tu institución financiera de inmediato; reporta los cargos o consumos que no reconozcas y solicita el bloqueo de tu tarjeta, así evitarás que realicen otras operaciones. Recuerda, además, anotar el nombre y las funciones de la persona que te atendió.

2– Al momento de hacer la reclamación formal, ten a mano todos tus datos personales y bancarios para que el proceso sea más ágil y sencillo.

3- Acude a tu entidad, explica tu caso y solicita el documento físico o digital que incluye tu número de reclamación, el sello de la entidad y tu firma como usuario. Si realizaste la reclamación por vía telefónica o web, solicita el envío del documento a tu correo electrónico.

4- Revisa tus consumos con frecuencia a través de los canales digitales provistos por tu entidad y activa las opciones de alertas para monitorear el movimiento de tus productos.

Reclamación ante la entidad bancaria

1-Debes presentar el reclamo directamente en tu entidad financiera

2-El banco tiene la obligación de entregarte un comprobante con fecha, sello y número de reclamación.

3-Si el reclamo se hace por teléfono, banca en línea o formulario web, deben darte un número de caso para dar seguimiento.

Después de agotar los pasos de tu reclamación dependiendo la complejidad de tu caso obtendrás respuesta del banco entre los plazos:

30 días en casos normales.

45 días si el caso es más complejo.

Hasta 180 días si el reclamo involucra tarjetas de crédito internacionales.

¿Qué hacer si el banco no responde?

Si el usuario no esta conforme con el plazo de la entidad bancaria o no obtuvo respuestas de la misma puede acudir a ProUsuario de la Superintendencia de Bancos entre un máximo de 60 días a partir de la respuesta del banco.