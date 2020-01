Cocinando con Hony visita familia en el sector los Platanitos de Santo Domingo

“Cocinando con Hony es algo que siempre he querido hacer, compartir con familias de escasos recursos y básicamente con madres solteras, mujeres emprendedoras que les ha tocado ser mamá y papá, escuchar sobre el discurrir de su vida y qué tanto han tenido que hacer para sacar su familia adelante, oírles contar sus historias y sus principales desafíos en una sociedad tan desigual donde la mujer tiene muchas limitaciones es algo que realmente me conmueve y me impulsa a luchar por ellas, a orientarles y hacerles ver que juntas podemos construir grandes cosas, y soñar con un país más justo y equitativo como siempre lo anheló nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte, que justamente ayer se cumplieron 207 años de su natalicio, manifestó la candidata a vicealcaldesa por la Fuerza del Pueblo (FP) mientras se encontraba en la sala de Anuifia Castillo de este sector”.

Anuifia Castillo, es una señora, de 67 años, madre de 7 hijos que lleva más de 40 años viviendo en el referido sector y fue la primera familia que Hony Estrella escogió para cocinarles con sus propias manos un rico almuerzo que luego fue compartido con todos los presentes.

Doña Anuifia, agradeció a Hony por pensar ella y visitarla junto a sus hijos y nietos, al momento que aprovechó para desearles éxitos en su proyecto y manifestarle su apoyo. Durante su conversatorio contó a Hony sus vivencias, y cómo ha tenido que trabajar fuertemente para tirar su familia adelante.

“Yo me siento orgullosa porque crié a mis hijos con respeto y honestidad y ese es el regalo más grande que puede dar una madre, dijo Anuifia a Hony mientras molían los sazones y lavaban las hortalizas. Siempre he trabajado como ama de casa porque tuve pocas oportunidades, pero le he dicho a mis hijos que estudien porque esa es la única forma de salir adelante, subrayó la enérgica mujer”.

Hony, expresó sus deseos de convertirse en la próxima Vicealcaldesa del D.N. por la Fuerza del Pueblo (FP), para desde esa posición ayudar a ese sector a resolver el tema de la contaminación que causa el hoyo lleno de aguas residuales que se encuentra ahí, y del que nadie nunca se ha preocupado.

Antes de marcharse Hony fue presentada como madrina de la familia, al tiempo que se comprometió a seguir visitando la vivienda, para así ser acogida como una miembra de ese dulce hogar , donde reina la paz, la alegría, el amor y la concordia.

Hony, estuvo acompañada por César Fernández, director de campaña de ese proyecto y demás miembros del equipo técnico y operativo.