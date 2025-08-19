CODESSD presenta nueva directiva a Yeni Berenice y discute agenda nacional

Santo Domingo, R.D. – El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) presentó este martes su nueva directiva a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, en un encuentro en el que se abordaron temas de alta sensibilidad para la vida institucional y social del país.

La directiva está encabezada por Samuel Sena, presidente, junto a Peter Read, vicepresidente; Pascal Peña, secretario; Persio S. Maldonado, tesorero; Luis Rosario Gratereaux, vocal; Karina Alarcón, vocal (se excusó); Leymi Lora Córdova, vocal; Francisco Valdez, vocal; y Elizabeth Mena, vocal (se excusó).

Durante la reunión, el CODESSD y la magistrada Reynoso coincidieron en señalar que la actualización del Código Penal es positiva y necesaria, por considerarse una herramienta indispensable para enfrentar de manera más eficaz los delitos y adecuar el marco legal a las nuevas realidades del país.

También puede leer: Huracán Erin categoría 3: zonas que serán más afectadas en RD por los efectos indirectos

Asimismo, se discutió sobre la crisis de los accidentes de tránsito, una de las principales causas de muertes en la República Dominicana, que según el presidente del CODESSD requiere un abordaje integral que combine educación vial, políticas de prevención y una aplicación más estricta de la ley.

La magistrada Reynoso valoró la iniciativa y destacó la importancia de que organizaciones como el CODESSD se integren al debate público aportando propuestas constructivas que fortalezcan la democracia y la institucionalidad.

El CODESSD reiteró su disposición de mantener un diálogo abierto con las autoridades y con los distintos sectores de la vida nacional, con miras a impulsar consensos en torno a los principales desafíos que enfrenta la República Dominicana.

