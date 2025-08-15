CODIA propone al presidente Abinader sortear obras de aceras y contenes por RD$4,000 millones

El recién juramentado presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), ingeniero geomático Enrique Rosario, exhortó al presidente Luis Abinader a que la inversión de RD$4,000 millones para construir aceras y contenes en municipios y distritos municipales sea adjudicada mediante sorteo, a fin de garantizar transparencia y ofrecer oportunidades a más profesionales del sector.

Rosario calificó de “gran noticia” la asignación de estos fondos a través de la Liga Municipal Dominicana, pero insistió en que, de realizarse por sorteo, “pasaría de buena a excelente”, elevando la calidad de las obras y fomentando la participación de los colegiados.

“Señor presidente, esas obras pueden ser sorteadas; vamos a sortearlas, a elevar su calidad y a darle trabajo a nuestros colegiados. Apoyemos el CODIA”, expresó durante su discurso de toma de posesión.

El acto de juramentación se llevó a cabo en el auditorio Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde Rosario García presentó su plan de trabajo para el período 2025-2026, basado en cuatro ejes estratégicos: la defensa del ejercicio profesional de ingenieros, arquitectos y agrimensores, la reconstrucción de la sede central del gremio, el impulso a la educación continua mediante cursos, seminarios y especialidades orientadas a la seguridad de las obras, y la creación de una Oficina de Acceso a la Información para garantizar transparencia y prevenir litigios.

Rosario García, agrimensor e ingeniero civil con más de 20 años de experiencia en el sector construcción, aseguró que su gestión trabajará para fortalecer el gremio y ampliar las oportunidades laborales de sus miembros.

Enrique Rosario García, estará acompañado en la junta directiva por el arquitecto, George Richardson Rodríguez, secretario general, como tesorero estará el agrimensor Rafael Ferreras Ramírez, la ingeniera química Marcy Germán Gómez, secretaria de actas y correspondencias, el ingeniero electromecánico Juan José Santos Jiménez es el nuevo secretario de educación y eventos, mientras el ingeniero civil Cesar Antonio Ramírez Rivera, secretario de relaciones públicas, y la ingeniera agrónoma Florencia González Mejía, secretaria de asuntos intergremiales.

