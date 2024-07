Código Penal avanza, pero sin fecha cierta para ser aprobado

El informe técnico del proyecto de Código Penal que conoce la comisión especial de diputados ya está consensuado, pero los legisladores no se ponen de acuerdo en decidir si este jueves se aprueba la modificación en la fase en que se encuentra la iniciativa o si aplican un procedimiento especial para posponerla para la próxima legislatura, a partir del 16 de agosto.

El presidente de la comisión especial, Alexis Jiménez, dijo que han surgido nuevas propuestas de reforma.

Hoy es el último día que tienen los senadores y diputados para aprobar la reforma penal que aguarda en el Congreso Nacional por 25 años, dedo que este viernes concluye la primera legislatura ordinaria y cesa el cuatrienio de los legisladores para dar paso a la instalación de nuevos congresistas.

A un día para concluir los trabajos del Congreso Nacional, el senador Ramón Rogelio Genao se pronunció contra los sectores que considera contrarios y afirmó que el Código Penal no ha sido aprobado porque el Congreso Nacional ha sido un poder subalterno.

Genao, representante de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), declaró que la falta de voluntad para aprobar el Código Penal está fuera del Congreso Nacional. “La falta de voluntad está fuera del Congreso y tenemos que confesar y hacer el mea culpa que nos toca, de que el Congreso, lamentablemente y sin importar su definición constitucional de primer poder del Estado sigue siendo un poder subalterno y el Código Penal es una demostración. No se aprueba porque no se queda fuera del Congreso”. Pidió a Dios que los ilumine para no atrasar más la importante pieza. De su lado, el senador Santiago Rodríguez, Antonio Marte criticó que el Código se deje a los próximos legisladores.