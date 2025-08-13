Código Penal, castigo selectivo para el sector productivo

La aprobación del nuevo Código Penal dominicano reconfigura el panorama jurídico e introduce un cambio de gran alcance: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Más allá del debate político, este nuevo marco legal plantea retos inéditos para el sector productivo, desde las micro hasta las grandes empresas, y exige replantear las estructuras de control y prevención en un terreno normativo aún lleno de vacíos e incertidumbres.

En esta primera entrega, analizamos un Código que aplica estándares severos al sector privado mientras exime de responsabilidad penal al aparato estatal.

La promulgación del nuevo Código Penal dominicano, promovida como un gran avance en materia de seguridad ciudadana, ha sido celebrada por quienes interpretan el endurecimiento de sanciones como una señal de orden. Sin embargo, entre sus 393 artículos, se incorporan disposiciones que representan un cambio sustantivo para el sector empresarial y que generan preocupación legítima sobre su aplicación práctica.

El Código introduce, por primera vez de forma estructurada, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este reconocimiento se alinea con tendencias internacionales, pero su formulación actual plantea un riesgo de aplicación desigual, ya que el artículo 13 exime a entes estatales, ayuntamientos, órganos con potestad pública e incluso a las iglesias. En cambio, las empresas privadas quedan sujetas a un régimen sancionador amplio, que abarca incluso la omisión en el cumplimiento de deberes de supervisión y control.

En términos prácticos, si un subordinado comete un delito en el marco de sus funciones y la empresa no demuestra que adoptó medidas razonables y proporcionales para prevenirlo, puede enfrentar sanciones severas como multas de hasta 1,500 salarios mínimos, suspensión o disolución, inhabilitación para contratar con el Estado o limitaciones operativas.

El texto no distingue claramente entre microempresas, que representan más del 95% del tejido productivo, y grandes corporaciones con estructuras de compliance robustas. Esto significa que, en la práctica, el mismo estándar se aplicaría a ambas, sin considerar recursos, capacidad o exposición real al riesgo. Por lo tanto, un gran desafío se encuentra en la proporcionalidad. En derecho penal corporativo comparado, este principio de proporcionalidad es clave: en España y Chile, por ejemplo, los programas de cumplimiento se ajustan al tamaño y actividad de la empresa.

Este impacto desproporcionado tiene un ángulo de género que rara vez se pone sobre la mesa, aunque debería estar en el centro de la discusión. Una parte significativa de las micro y pequeñas empresas formales del país está dirigida por mujeres. Negocios que operan con márgenes estrechos, acceso limitado a financiamiento y recursos contados para sostenerse. Imponerles requisitos con exigencias pensadas para grandes corporaciones puede significar desviar capital que es vital para su supervivencia.

El debate no debe centrarse en si la responsabilidad penal empresarial debe existir. Claro que debe existir. Lo que sí debe discutirse a fondo es cómo se diseña y aplica para que cumpla su función de prevenir delitos sin convertirse en una barrera desproporcionada. Se trata de garantizar un marco que sea eficaz y, al mismo tiempo, equitativo y consciente de las desigualdades y distintas realidades que conviven en el ecosistema empresarial dominicano.

En la próxima entrega, abordaremos el artículo 8, que regula en detalle esta figura y que, por su alcance y redacción, puede marcar un punto de inflexión para la actividad empresarial en nuestro país.