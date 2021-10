Código Penal: “Crimen violación entre pareja no es nuevo”, dice Yeni Berenice

La directora general de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, señaló hoy que el crimen por violación entre la pareja lleva 24 años en el Código Penal por lo que no sería nada nuevo.

“El crimen violación entre pareja no es nuevo: tiene 24 años de vigencia, ver 331 y 332 del CP. ¿Qué pasaría cuando una mujer viola un hombre? Es crimen con misma pena. ¿Cómo probamos la violación entre pareja? Como todos los delitos; con pruebas más allá de duda razonable», aseguró la procuradora a través de su cuenta de Twitter @YeniBerenice.

En otro tuit describe que un acto sexual no deseado y sin penetración sería calificado desde punto de vista jurídico como una agresión sexual.

“Cuando un hombre o una mujer comete un acto sexual no deseado y el mismo no incluye penetración el nombre jurídico de esa acción es agresión sexual. Mis disculpas, pero por razones de tiempo no puedo responder de manera directa todas las preguntas”, dijo Berenice Reynoso.

Se recuerda que en el día de ayer la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de modificación del Código Penal acogió por mayoría la propuesta del senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, que señala la actividad sexual no consentida entre parejas sea sancionada con las mismas penas que la violación en las situaciones descritas en cuatro numerales.