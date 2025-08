El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este lunes que el nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley núm. 74-25), promulgado por el presidente Luis Abinader, pasará el sedazo del Tribunal Constitucional y sustituirá el vigente desde 1884.

«Pero totalmente», respondió el congresista de manera tajante al ser preguntado al respecto.

«Puede ser que algún artículo no encuentre, porque ocurre: tú terminas una ley en comisión o los técnicos terminan su trabajo técnicos, pero viene el trabajo de la democracia, y ¿cómo se decide?: por mayoría. Por ejemplo: las últimas 64 modificaciones, que nos llevó alrededor de cinco horas y fue una discusión pública, eran por votación, y en una votación, lamentablemente no se puede determinar exactamente si una posición es constitucional o no, porque esos son filtros que van después. Por eso las leyes tienen dos aprobaciones en cada cámara y por eso hay tantos sedazos que hay que ir corriendo», explicó.

Pacheco aseguró que, durante el proceso de aprobación de la normativa —que incluye nuevos tipos penales— en el Congreso Nacional, los legisladores actuaron con respeto a los procedimientos establecidos.

«Nosotros estamos muy seguros de que los procedimientos no fueron violentados, porque nosotros, primero, conocemos nuestro tema, y segundo, nosotros estuvimos muy bien auxiliados…», declaró el diputado.

La promulgación es un acto de valentía y coraje

Del mismo modo, Alfredo Pacheco calificó como un acto de valentía y coraje, por parte del presidente Luis Abinader, la promulgación del nuevo Código Penal, y expresó su confianza en que entrará en vigor en agosto de 2026.

«El promulgarla es un acto de mucho coraje y valentía de parte del señor presidente de la República, que puso en primer orden todas las novedades que nosotros podemos tener a partir de este Código Penal», enfatizó.

Además, el diputado por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) destacó que «una buena parte del pueblo dominicano sí quería que se aprobara esta ley».

Las declaraciones de Alfredo Pacheco fueron pronunciadas durante una entrevista en el programa de televisión «El Día», que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

Los avances del nuevo Código Penal

Cabe señalar que el nuevo Código Penal dominicano contempla nuevos tipos penales, entre los que se destacan: el terrorismo, sicariato, genocidio; infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad y desaparición forzada de personas.

También incluye tipificaciones como el feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida; inducción al suicidio, cooperación al suicidio; daños con sustancias químicas (ácido del diablo), daños por dopaje, entre otras, así como la acumulación de penas.

Del mismo modo, esta reforma al Código Penal contiene novedades como la que destaca el artículo 52, en el que se señala que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves que conlleven penas de la misma naturaleza no podrá ser en ningún caso superior a sesenta años de prisión.

Asimismo, esta propuesta castiga el atentado imprudente contra la vida; responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida; bullying, bullying agravado; operaciones comerciales con niños y adolescentes.

En el nuevo texto, también se mantiene la prescripción de los delitos de corrupción pública a los 20 años, y se exime de responsabilidad penal al Estado, los municipios, los ayuntamientos, distritos municipales y las juntas de los distritos municipales.

Por otro lado, se excluyen la orientación sexual como categoría protegida frente a la discriminación y la prohibición del uso de castigos físicos contra menores.

Además, establece responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras de gran importancia para los dominicanos y el sistema de justicia en general.

