Código Penal y el «limbo» de las tres causales, lo que piensa la gente de la controversial pieza

El Código Penal será el foco central de una serie de piezas que se discutirán en la legislatura que recién inicia en ambas cámaras del Congreso Nacional.

La pieza que tiene 140 años de creación pide a gritos una modificación en el marco de la evolución del aparato jurídico nacional e internacional.

El proyecto lo reintrodujo al Legislativo en esta ocasión, el senador del La Vega, Rogelio Genao.

Rogelio Genao reintroduce modificación al Código Penal

El nuevo Código Penal que promete nuevas condenas a «graves delitos», se ha engavetado según sectores que discuten la pieza por las presiones «centrifugas» que envuelven las tres causales.

Lo que piensa la gente sobre el Código Penal

Ciudadanos entrevistados por equipos del periódico Hoyen las calles de la Ciudad Colonial expresaron diversas opiniones respecto a la «antigua» pieza.

«Muchos legisladores dicen que ya hay que darle a eso un final, pero lo que no sabemos es en que van a parar ellos con esas tres causales, que le ha dado tanta brega a ellos para poder aprobarla», sostuvo el comerciante Ramon Ventura.

Precisó que las tres causales son un objeto «muy comprometedor» para los sectores involucrados en la pieza.

Asimismo, mujeres nacionales y extranjeras mostraron su parecer sobre «los derechos reales» de las mujeres en cuanto a las tres causales sobre el aborto.

«Yo pienso que estamos lesionando derechos de una persona que no ha pedido nacer, que no ha podido venir a la vida, y pues las que tenemos la responsabilidad somos nosotras las mujeres que tenemos que cuidarnos y protegernos, sino queremos traer a la vida o al mundo una persona inocente, pues cuidarnos desde antes», opina Silvina Vega.

Postura similar tiene la maestra Alfa Mendoza sobre el «derecho a la vida».

«Para mí no es conveniente se dice que afectamos el derecho de la mujer, y el derecho a la vida con alguien quien ni siquiera se puede defender, que no pide ni nacer, entonces yo creo que desde ahí la mujer debe de pensar, sino se quiere tener hijos que se operen desde antes, y si pasa un accidente, pues allí tienen derecho a decidir», Mendoza.

«Yo no voy de acuerdo porque si una mujer sale embarazada y no quiere ese bebé, lo que tiene que hacer es darlo a una persona que no tenga niños y que lo críe» , expresó sobre el tema la vendedora de joyas María Candelario.

Lo que opinan las feministas sobre las tres causales

En 2025, las feministas dominicanas continúan defendiendo con firmeza la inclusión de las tres causales en el Código Penal, argumentando que estas son esenciales para garantizar los derechos humanos y la dignidad de las mujeres

. Según organizaciones como el Movimiento de Mujeres y Participación Ciudadana, la exclusión de las tres causales perpetúa la desigualdad y pone en riesgo la vida de las mujeres, especialmente de aquellas en situaciones vulnerables.

Las tres causales incluyen: cuando la vida de la madre está en peligro, en casos de violación o incesto, y cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Activistas como Sergia Galván sostienen que mantener la penalización absoluta del aborto en estas circunstancias es inhumano y viola los derechos fundamentales de las mujeres4.

Además, han señalado que la falta de presión internacional no debería ser una excusa para ignorar estas demandas, y han prometido mantenerse en pie de lucha para garantizar que el Congreso escuche a todos los sectores antes de aprobar el Código Penal.

Nuevas condenas que promete el «innovado» Código Penal

El innovado Código Penal Dominicano contempla penas que varían según los delitos que tipifica, aunque los detalles específicos sobre los años de condena dependen del tipo de delito. Por ejemplo:

Sicariato: Penas que podrían superar los 30 años.

Feminicidio: Sanciones entre 20 y 40 años, dependiendo de las circunstancias.

Ataques con sustancias químicas: Penas que rondan entre los 10 y 20 años.

Delitos informáticos: Sanciones que podrían ir de 3 a 10 años, dependiendo de la gravedad del crimen.

Corrupción: Penas que varían según el monto defraudado, pero pueden llegar a los 20 años.

Pederastia: Sanciones severas, con penas que pueden superar los 25 años.