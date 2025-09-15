Codue alerta sobre deterioro de valores sociales y la salud integral

  • Hoy
Codue alerta sobre deterioro de valores sociales y la salud integral

 El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) celebró con gran éxito su Quinta Cumbre Ministerial, bajo el lema «Moldeado por el Evangelio», en el cual se hizo un enfoque sobre la problemática de los valores sociales en contexto dominicano, incluyendo el tema de la salud integral.

El evento reunió a más de 250 pastores, líderes ministeriales, directores ejecutivos y representantes de fundaciones y ONGs cristianas de distintas provincias del país, quienes compartieron enseñanzas, reflexiones y estrategias para fortalecer el liderazgo cristiano en medio de los desafíos sociales y espirituales actuales.

CODUE IF9A9539

Durante su intervención, el pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de Codue, destacó que el propósito central de la cumbre fue generar una profunda reflexión sobre el rumbo de la sociedad dominicana, alertando sobre el deterioro de los valores morales y espirituales que amenazan a la familia y a la fe cristiana.

“La cumbre no solo fue un espacio de análisis, sino también de formación. Equipamos a nuestros líderes con herramientas prácticas para enfrentar los retos actuales desde una perspectiva bíblica y transformadora”, afirmó Lacen Custodio.

Entre los expositores y participantes destacados se encontraron el pastor Ezequiel Molina, presidente del Ministerio La Batalla de la Fe; el pastor José Agüero, líder de la Iglesia Bautista Fundamental; el pastor Rafael Cruz Lora, de la Iglesia Cristiana Shekinah; así como el pastor Ezequiel Molina Sánchez, vicepresidente del Ministerio La Batalla de la Fe; la doctora Lidia Pérez, diputada por Puerto Plata; el pastor William Peña y el pastor Héctor Santana, de la Iglesia Nuevo Pacto. Todos aportaron valiosas perspectivas en torno a un liderazgo transformador, centrado en los principios del Evangelio.

El encuentro realizado en las instalaciones del Hotel Crowne Plaza, de la avenida George Washington, reafirmó el compromiso de Codue de promover la unidad, la capacitación y la renovación espiritual del liderazgo cristiano en la República Dominicana, convencidos de que la transformación social comienza con líderes moldeados por la Palabra de Dios.

Codue deplora aumento muertes a manos patrullas
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Codue alerta sobre deterioro de valores sociales y la salud integral
Codue alerta sobre deterioro de valores sociales y la salud integral
15 septiembre, 2025
Codue deplora aumento muertes a manos patrullas
Codue deplora aumento muertes a manos patrullas
13 septiembre, 2025
Codue apoya renovación de la cédula
Codue apoya renovación de la cédula
16 agosto, 2025
Codue espera Senado ratifique decisión de CP en segunda lectura
Codue espera Senado ratifique decisión de CP en segunda lectura
12 julio, 2025
Llamado urgente de CODUE: Fortalecer SENASA y CECANOT para proteger la salud del pueblo
Llamado urgente de CODUE: Fortalecer SENASA y CECANOT para proteger la salud del pueblo
7 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo