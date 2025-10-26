COE actualiza alertas por Melissa: conoce qué provincias están en rojo, amarillo y verde

COE actualiza alertas por Melissa: conoce qué provincias están en rojo, amarillo y verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) redujo este domingo a cuatro el número de provincias en alerta roja, mientras que 13 permanecen en alerta amarilla y 13 en verde, debido a la incidencia del huracán Melissa, de categoría 4.

Según lo indicado, a través de un boletín emitido a las 11:30, en alerta roja figuran Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

En alerta amarilla están San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Monte Cristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

En verde se encuentran Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Espaillat, El Seibo y Duarte.

Los daños

De igual forma, el COE notificó que la Tormenta Tropical Melissa, que ahora es un huracán de categoría 4, a su paso por República Dominicana dejó unas 753 viviendas afectadas y obligó a las autoridades a desplazar a 3,765 personas.

También, indicó que el fenómeno meteorológico provocó daños en dos puentes, incluyendo el de la carretera Piedra Blanca-Maimón, en la provincia Monseñor Nouel, y dejó 48 comunidades incomunicadas.

El COE, además, dijo que, debido a las fuertes lluvias, unos 61 acueductos fueron afectados; de estos, 56 están fuera de servicio total y 5 parcialmente, impactando a unos 625,546 usuarios.

Leer más: Melissa azota el Caribe como huracán categoría 4 que podría fortalecerse camino a Jamaica

De igual forma, manifestó que 404,978 habitantes —126,555 hogares— quedaron sin servicio eléctrico en los municipios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y parte del Distrito Nacional, tras la salida de los sistemas de agua Isa, Mana y Duey.

INFORME DE SITUACION NO. 14 Tormenta Tropical Melissa 26.10.2025 11.00 AMDescarga
