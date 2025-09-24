COE amplía alerta verde por lluvias y condiciones marítimas adversas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles a las 11:30 a.m. la ampliación del nivel de alerta verde para 10 provincias y el Distrito Nacional, debido a las lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocadas por una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Las provincias bajo alerta verde son: María Trinidad Sánchez, Samaná, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional. La provincia de Dajabón fue retirada del nivel de alerta.

Según el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), se esperan aguaceros moderados a fuertes durante la tarde y noche, especialmente en el noreste, sureste y litoral atlántico del país.

Se prevé deterioro del oleaje desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo, por lo que se recomienda a embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución y evitar salir mar adentro.

Recomendaciones