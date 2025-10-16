COE amplía alertas en 23 provincias y el DN por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la noche de este jueves los niveles de alerta para gran parte del territorio nacional, ante la incidencia de una vaguada que incide con aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), las imágenes satelitales y del radar meteorológico muestran núcleos nubosos activos afectando las zonas norte, nordeste, noroeste y suroeste.

Las provincias en alerta amarilla son: La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

En tanto, las provincias en alerta verde están: Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

El COE explicó que la alerta amarilla se activa cuando existe una tendencia ascendente del fenómeno con alto riesgo de emergencia inminente, mientras que la alerta verde se declara ante la posibilidad de un evento peligroso que podría afectar parcial o totalmente a la población.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, exhortó a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos a los boletines y evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas con altos volúmenes de agua. Asimismo, recomendó abstenerse del uso de balnearios y acatar las disposiciones de los organismos de protección civil.

Las autoridades enfatizaron que los equipos de respuesta, entre ellos la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos, se mantienen en vigilancia permanente para actuar ante cualquier eventualidad.

El COE recordó que los ciudadanos pueden comunicarse ante emergencias a través del número 809-472-0909, el sistema 9-1-1 o el *462 de la OGTIC. También instó a consultar los informes oficiales en la página web www.coe.gov.do y a no dejarse llevar por informaciones no verificadas en redes sociales.