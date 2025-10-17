COE aumenta a 25 provicias en alerta por incidencia de una vaguada en el teriorio nacional

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó este viernes a 25 las provincias en alertas debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.

Según el último boletin publicado a las 7:00 de la noche de este viernes, las provincias de La Vega, moseñoñ Nobel, Samaná, San josé de Ocoa, el Seibo Hato Mayor, continúan en alerta amarilla.

En tanto que en verde están, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Elía Piña, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Centro de Operaciones de Emergencia recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.



Así como seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.



Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.



Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.