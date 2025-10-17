COE aumenta a 25 provicias en alerta por incidencia de una vaguada en el teriorio nacional

COE aumenta a 25 provicias en alerta por incidencia de una vaguada en el teriorio nacional

Actualización de las alertas COE.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó este viernes a 25 las provincias en alertas debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional.

Según el último boletin publicado a las 7:00 de la noche de este viernes, las provincias de La Vega, moseñoñ Nobel, Samaná, San josé de Ocoa, el Seibo Hato Mayor, continúan en alerta amarilla.

En tanto que en verde están, Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Elía Piña, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Centro de Operaciones de Emergencia recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Así como seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Leonardo Lantigua Estévez

Leonardo Lantigua Estévez

Publicaciones Relacionadas

COE aumenta a 25 provicias en alerta por incidencia de una vaguada en el teriorio nacional
COE aumenta a 25 provicias en alerta por incidencia de una vaguada en el teriorio nacional
17 octubre, 2025
COE mantiene 26 provincias bajo alerta por lluvias e inundaciones
COE mantiene 26 provincias bajo alerta por lluvias e inundaciones
17 octubre, 2025
COE amplía alertas en 23 provincias y el DN por vaguada
COE amplía alertas en 23 provincias y el DN por vaguada
16 octubre, 2025
Colocan 19 provincias en alerta por vaguadas y aguaceros
Colocan 19 provincias en alerta por vaguadas y aguaceros
16 octubre, 2025
Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde
Se amplía: COE coloca a 12 provincias en alerta verde
15 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La ADP en campaña

La ADP en campaña

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

Jornada Nacional de Cepillado: uno de los legados del Dr. Mario Bournigal

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo