COE cambia niveles de alerta: Santo Domingo y Distrito Nacional pasan a amarilla por lluvias

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), se mantienen condiciones de inestabilidad sobre el territorio nacional a causa del gran contenido de humedad en la masa de aire y los efectos indirectos del potencial ciclón tropical número 9, que continúa alejándose del país.

El informe detalla que se observan nublados que generan chubascos dispersos en poblados de la costa sur, norte y noroeste, incluyendo Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Durante la mañana, estas precipitaciones continuarán desplazándose hacia áreas aledañas, en especial en Pedernales, Barahona, Azua y Peravia.

Asimismo, después del mediodía, el calor asociado al ciclo diurno incrementará la nubosidad, provocando aguaceros que podrían ser localmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco, extendiéndose hasta primeras horas de la noche.

En atención al artículo 2, capítulo 1 de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE dispuso la modificación de los niveles de alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, quedando de la siguiente manera:

En alerta amarilla 11 provincias

Santo Domingo

Distrito Nacional

San Cristóbal

San José de Ocoa

Azua

María Trinidad Sánchez

San Juan

Monte Plata

Pedernales

Peravia

Barahona

Alerta verde para 14 provincias

Elías Piña

La Vega

Monseñor Nouel

Dajabón

San Pedro de Macorís

Independencia

Samaná

Santiago

Bahoruco

Duarte

El Seibo

La Romana

La Altagracia

Hato Mayor

El organismo reiteró el llamado a la población de estas demarcaciones a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto caudal, y seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil.