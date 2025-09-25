COE coloca a 11 provincias en alerta amarilla; 7 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) señaló que once provincias estarán en alerta amarilla mientras que otras siete provincias tendrán alerta verde, debido a los efectos de una activa onda tropical y una vaguada que generan fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, de acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Estas son las provincias en alerta amarilla: Distrito Nacional, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná y Hato Mayor.

Estas son las provincias en alerta verde: Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata y San Cristóbal.

Por otro lado, el COE advirtió sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas, especialmente en las zonas más vulnerables.

Condiciones marítimas

La entidad reveló un deterioro del oleaje desde esta tarde en la costa atlántica, entre Cabo Engaño (La Altagracia) y Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), por lo que recomendó a las frágiles y medianas embarcaciones navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro.