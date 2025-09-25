COE coloca a 11 provincias en alerta amarilla; 7 en verde

  • Hoy
COE coloca a 11 provincias en alerta amarilla; 7 en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) señaló que once provincias estarán en alerta amarilla mientras que otras siete provincias tendrán alerta verde, debido a los efectos de una activa onda tropical y una vaguada que generan fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país, de acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet).

Estas son las provincias en alerta amarilla: Distrito Nacional, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, La Romana, Samaná y Hato Mayor.

Puede leer: Lluvias dejan calles de San Pedro de Macorís bajo agua

Estas son las provincias en alerta verde: Barahona, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata y San Cristóbal.

Por otro lado, el COE advirtió sobre posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas, especialmente en las zonas más vulnerables.

Condiciones marítimas

La entidad reveló un deterioro del oleaje desde esta tarde en la costa atlántica, entre Cabo Engaño (La Altagracia) y Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), por lo que recomendó a las frágiles y medianas embarcaciones navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

COE coloca a 11 provincias en alerta amarilla; 7 en verde
COE coloca a 11 provincias en alerta amarilla; 7 en verde
25 septiembre, 2025
Ya son 18 las provincias en alerta por onda tropical, informa el COE
Ya son 18 las provincias en alerta por onda tropical, informa el COE
25 septiembre, 2025
Santo Domingo y el Distrito Nacional en alerta amarilla por efectos de onda tropical y vaguada sobre el país
Santo Domingo y el Distrito Nacional en alerta amarilla por efectos de onda tropical y vaguada sobre el país
25 septiembre, 2025
Tormenta tropical Humberto se convierte en la octava de la temporada ciclónica
Tormenta tropical Humberto se convierte en la octava de la temporada ciclónica
24 septiembre, 2025
COE amplía alerta verde por lluvias y condiciones marítimas adversas
COE amplía alerta verde por lluvias y condiciones marítimas adversas
24 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

La paz y la armonía no están de moda

La paz y la armonía no están de moda

A menor democracia mayor corrupción

A menor democracia mayor corrupción

Enseñen dicción en las escuelas

Enseñen dicción en las escuelas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo