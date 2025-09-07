COE coloca a 5 provincias en alerta verde por incidencia de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este domingo una alerta verde para cinco provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada en niveles altos de la troposfera.

Las demarcaciones bajo alerta son San Juan, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

De acuerdo con el organismo, durante la tarde se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

El COE exhortó a la población de esas provincias a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten altos volúmenes de agua, para evitar incidentes.

