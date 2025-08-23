COE coloca a 6 provincias en alerta verde por onda tropical y vaguada

  • Hoy
COE coloca a 6 provincias en alerta verde por onda tropical y vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado a seis provincias en alerta verde debido a que la interacción de una onda tropical con una vaguada ocasionará desarrollos nubosos con aguaceros desde el mediodía hasta la noche.

La entidad precisó que las provincias son El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Ka Romana, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Lea más: ¿Nuevo ciclón en camino? Indomet vigila sistema con 80 % de probabilidad de formación

En ese sentido, COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

De igual forma, en la costa atlántica, recomendó a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, por olas y vientos anormales.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

COE coloca a 6 provincias en alerta verde por onda tropical y vaguada
COE coloca a 6 provincias en alerta verde por onda tropical y vaguada
23 agosto, 2025
Huracán Erin: Las provincias que siguen en alerta República Dominicana
Huracán Erin: Las provincias que siguen en alerta República Dominicana
18 agosto, 2025
Erin disminuye pero COE llama a tomar previsiones
Erin disminuye pero COE llama a tomar previsiones
18 agosto, 2025
Erin, categoría 3, provoca aguaceros y ráfagas en más de 15 provincias
Erin, categoría 3, provoca aguaceros y ráfagas en más de 15 provincias
17 agosto, 2025
Huracán Erin: Actualización más reciente del COE sobre efectos del fenómeno en República Dominicana
Huracán Erin: Actualización más reciente del COE sobre efectos del fenómeno en República Dominicana
17 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llegan los Juegos Escolares

Llegan los Juegos Escolares

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

Entendiendo la política

Entendiendo la política

Esperando a Vermeule

Esperando a Vermeule

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo