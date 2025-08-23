COE coloca a 6 provincias en alerta verde por onda tropical y vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado a seis provincias en alerta verde debido a que la interacción de una onda tropical con una vaguada ocasionará desarrollos nubosos con aguaceros desde el mediodía hasta la noche.

La entidad precisó que las provincias son El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Ka Romana, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En ese sentido, COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

De igual forma, en la costa atlántica, recomendó a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, por olas y vientos anormales.

