El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este lunes 9 provincias en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera, que provocará condiciones climáticas adversas durante la tarde y primeras horas de la noche.
Según el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), se espera un incremento de la nubosidad acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente en las provincias de La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, San Juan, Elías Piña, Azua y San José de Ocoa.
En otras demarcaciones como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, se prevén aguaceros locales y tronadas aisladas, aunque de menor intensidad.
Provincias bajo alerta verde
El COE ha declarado alerta verde para las siguientes provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas:
- Santiago
- San Juan
- Dajabón
- Monseñor Nouel
- La Vega
- Elías Piña
- San José de Ocoa
- Puerto Plata
- Valverde
Recomendaciones a la población
El COE exhorta a los ciudadanos a seguir las siguientes medidas de precaución:
- Mantener contacto con organismos de emergencia como la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Bomberos.
- Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
- Los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos ante posibles crecidas.
- Evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.