El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este lunes 9 provincias en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera, que provocará condiciones climáticas adversas durante la tarde y primeras horas de la noche.

Según el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), se espera un incremento de la nubosidad acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente en las provincias de La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, San Juan, Elías Piña, Azua y San José de Ocoa.

En otras demarcaciones como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, se prevén aguaceros locales y tronadas aisladas, aunque de menor intensidad.

El COE ha declarado alerta verde para las siguientes provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas:

  • Santiago
  • San Juan
  • Dajabón
  • Monseñor Nouel
  • La Vega
  • Elías Piña
  • San José de Ocoa
  • Puerto Plata
  • Valverde

Recomendaciones a la población

El COE exhorta a los ciudadanos a seguir las siguientes medidas de precaución:

  • Mantener contacto con organismos de emergencia como la Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Bomberos.
  • Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
  • Los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos ante posibles crecidas.
  • Evitar cruzar cuerpos de agua con alto volumen y no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.
