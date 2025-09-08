El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este lunes 9 provincias en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la atmósfera, que provocará condiciones climáticas adversas durante la tarde y primeras horas de la noche.

Según el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), se espera un incremento de la nubosidad acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente en las provincias de La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, San Juan, Elías Piña, Azua y San José de Ocoa.

En otras demarcaciones como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, se prevén aguaceros locales y tronadas aisladas, aunque de menor intensidad.

Provincias bajo alerta verde

El COE ha declarado alerta verde para las siguientes provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas:

Santiago

San Juan

Dajabón

Monseñor Nouel

La Vega

Elías Piña

San José de Ocoa

Puerto Plata

Valverde

Recomendaciones a la población

El COE exhorta a los ciudadanos a seguir las siguientes medidas de precaución: