COE declara alerta verde para 6 provincias este sábado

  • Hoy
COE declara alerta verde para 6 provincias este sábado

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró que seis provincias estarán en alerte verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las provincias señaladas son: Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Santiago, La Vega y San Juan.

Puede leer: Graves irregularidades en SENASA: Luis Abinader dispone entrega de informe ante Procuraduría

Ante la ocurrencia de aguaceros, la entidad alertó a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

En la tarde, se reveló que el patrón atmosférico estará húmedo e inestable sobre nuestra área de pronósticos, producto de la interacción de una vaguada con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y el viento cálido del este/sureste, los cuales contribuirán a desarrollos nubosos importantes con la ocurrencia de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades de las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elias Piña, Independencia y Bahoruco.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

COE declara alerta verde para 6 provincias este sábado
COE declara alerta verde para 6 provincias este sábado
13 septiembre, 2025
Indomet vigila posible onda tropical; no presenta peligro al país actualmente
Indomet vigila posible onda tropical; no presenta peligro al país actualmente
13 septiembre, 2025
El clima para este fin de semana en República Dominicana  
El clima para este fin de semana en República Dominicana  
12 septiembre, 2025
Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón  
Indomet vigila estrictamente onda tropical que podría convertirse en ciclón  
12 septiembre, 2025
El COE coloca en alerta verde a 9 provincias por vaguada
El COE coloca en alerta verde a 9 provincias por vaguada
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Pujols: ¿Mánager de Anaheim?

Pujols: ¿Mánager de Anaheim?

Edición impresa, viernes 12 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 12 de septiembre de 2025

Una habitación propia

Una habitación propia

La Pagina. Viernes 12 de septiembre de 2025

La Pagina. Viernes 12 de septiembre de 2025

La propuesta de Finjus

La propuesta de Finjus

Alcanzar la institucionalidad nos convertiría en un país diferente

Alcanzar la institucionalidad nos convertiría en un país diferente

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo