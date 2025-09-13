COE declara alerta verde para 6 provincias este sábado

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró que seis provincias estarán en alerte verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las provincias señaladas son: Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Santiago, La Vega y San Juan.

Ante la ocurrencia de aguaceros, la entidad alertó a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

En la tarde, se reveló que el patrón atmosférico estará húmedo e inestable sobre nuestra área de pronósticos, producto de la interacción de una vaguada con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y el viento cálido del este/sureste, los cuales contribuirán a desarrollos nubosos importantes con la ocurrencia de fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades de las provincias: El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elias Piña, Independencia y Bahoruco.