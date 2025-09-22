El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) coloca este lunes 1 provincia en alerta amarilla y mantiene 03 en verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que las condiciones meteorológicas están dominadas por una vaguada en diferentes niveles de la troposfera al noreste del país.

En alerta amarilla se encuentra: Dajabón y en alerta verde están: Puerto Plata, Santiago y Santiago Rodríguez.

En ese sentido, la entidad recomiendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

Recomendaciones:

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía

Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través

del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que

habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las

medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones

repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto

volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Significados

Alerta amarilla: Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

Alerta verde: Aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total