  • Ninoska Cuevas
COE eleva a 28 las provincias en alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó, la mañana de este viernes, a 28 el número de provincias en alerta, debido a las fuertes lluvias que se registran en gran parte del territorio dominicano, provocadas por una activa onda tropical y la incidencia de una vaguada.

A través de un comunicado, la institución indicó que cinco de las localidades —Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua— se encuentran en alerta roja.

En tanto, otras nueve —María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor y Monte Plata— permanecen en alerta amarilla.

Por otro lado, 14 provincias se mantienen en alerta verde: Barahona, Pedernales, Peravia, Sánchez Ramírez, Montecristi, Santiago, Dajabón, Bahoruco, Santiago Rodríguez, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Puerto Plata e Independencia.

Leer más: Fotos y videos: Así se encuentran las calles de Santo Domingo por las lluvias que caen

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.

De igual forma, se exhortó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido al oleaje peligroso.

Además, se recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los organismos oficiales de protección civil y mantenerse atentos a cualquier nueva disposición que pudiera ser adoptada en función del desarrollo de las condiciones climáticas.

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

