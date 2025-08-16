COE eleva alerta por huracán Erin: oleaje peligroso y lluvias intensas en la costa norte

COE eleva alerta por huracán Erin: oleaje peligroso y lluvias intensas en la costa norte

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que, según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el huracán Erin, de categoría 5, provocará condiciones climáticas adversas en gran parte del país.

Efectos esperados

Niveles de alerta

  • Alerta verde 2 y 8 amarilla Por posibles crecidas de ríos e inundaciones :
    • La Altagracia
    • El Seibo
    • Hato Mayor
    • Samaná
    • María Trinidad Sánchez
    • Espaillat
    • Puerto Plata
    • Montecristi
    • Santo Domingo
    • Distrito Nacional

Prohibiciones

  1. Uso de playas y deportes acuáticos en la costa Atlántica.
  2. Acercarse a la costa para observar el oleaje.

Recomendaciones

  • Mantener contacto con organismos de emergencia: Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Bomberos.
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

COE eleva alerta por huracán Erin: oleaje peligroso y lluvias intensas en la costa norte
COE eleva alerta por huracán Erin: oleaje peligroso y lluvias intensas en la costa norte
16 agosto, 2025
Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico
Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico
16 agosto, 2025
Organismos de socorro habilitan cerca de 800 albergues a nivel nacional ante efectos del huracán Erin
Organismos de socorro habilitan cerca de 800 albergues a nivel nacional ante efectos del huracán Erin
16 agosto, 2025
Huracán Erin: Alerta verde para Distrito Nacional y otras provincias
Huracán Erin: Alerta verde para Distrito Nacional y otras provincias
16 agosto, 2025
Erin se convierte en un poderoso huracán categoría 4: descubra lo que se espera para República Dominicana
Erin se convierte en un poderoso huracán categoría 4: descubra lo que se espera para República Dominicana
16 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

La Página. Viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 15 de agosto de 2025

Adames rechazó una jugosa oferta

Adames rechazó una jugosa oferta

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

Wellington: el agua, el BID y el desarrollo nacional

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

¡Tras 20 años sin verse! Así fue el emotivo reencuentro entre Denzel Washington y Spike Lee

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo