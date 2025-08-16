COE eleva alerta por huracán Erin: oleaje peligroso y lluvias intensas en la costa norte

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que, según el boletín meteorológico del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el huracán Erin, de categoría 5, provocará condiciones climáticas adversas en gran parte del país.
Efectos esperados
- Cielo nublado con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
- Oleaje peligroso en toda la costa norte, desde La Altagracia hasta Montecristi.
- Aguaceros y viento acelerado en provincias del interior como Santo Domingo, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.
Niveles de alerta
- Alerta verde 2 y 8 amarilla Por posibles crecidas de ríos e inundaciones :
- La Altagracia
- El Seibo
- Hato Mayor
- Samaná
- María Trinidad Sánchez
- Espaillat
- Puerto Plata
- Montecristi
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
Prohibiciones
- Uso de playas y deportes acuáticos en la costa Atlántica.
- Acercarse a la costa para observar el oleaje.
Recomendaciones
- Mantener contacto con organismos de emergencia: Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Bomberos.