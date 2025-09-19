COE eleva alertas por onda tropical

Lluvias intensas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este viernes a nueve el número de provincias en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas generadas por la humedad remanente de una onda tropical combinada con la inestabilidad de una vaguada.

Según el informe emitido por la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET), actualmente se registran chubascos dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en varias zonas del país, lo que ha motivado la activación preventiva del sistema de alertas.

Las provincias bajo alerta verde son:

  • La Altagracia
  • El Seibo
  • Azua
  • La Vega
  • Hato Mayor
  • San José de Ocoa
  • Elías Piña
  • Dajabón
  • Pedernales

El COE exhorta a la población residente en estas demarcaciones a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos, cañadas e inundaciones urbanas, especialmente en zonas vulnerables.

La alerta verde es una medida preventiva que indica condiciones favorables para fenómenos meteorológicos que podrían evolucionar y representar riesgos para la seguridad de las personas y bienes.

