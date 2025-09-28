COE emite alerta verde para tres provincias por posibles inundaciones

recorrido por inundaciones gran santo domingo PROLONGACION 27 FOTOGRAFIA ALEXIS MONEGRO

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene el nivel de alerta verde para las provincias de Dajabón, Duarte y Santiago, ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas.

La decisión se basa en el boletín meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), que advierte sobre condiciones atmosféricas propicias para aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país, especialmente en el suroeste, noroeste y la región norte.

Durante la mañana, se registraron chubascos aislados en localidades como La Romana, El Seibo, Peravia y La Altagracia. Sin embargo, se espera que las lluvias se intensifiquen en horas de la tarde y noche en provincias como Pedernales, Barahona, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Monte Cristi, Espaillat y La Vega.

El COE también anunció la descontinuación de la alerta verde para otras provincias, incluyendo Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona y Azua, entre otras.

Recomendaciones del COE:

  • Mantener contacto con organismos de emergencia como Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua.
  • No utilizar balnearios en zonas bajo alerta.
  • Seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

La población en zonas vulnerables debe mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas necesarias para proteger su vida y bienes.

