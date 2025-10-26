COE informa acumulados de lluvia por Melissa superan los 400 mm en varias provincias

COE informa acumulados de lluvia por Melissa superan los 400 mm en varias provincias

Inundaciones a causa de Melissa / Foto: Duany Núñez

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofreció una rueda de prensa este domingo para actualizar sobre el avance del huracán Melissa, que mantiene categoría 4 y continúa generando intensas lluvias en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades alertaron sobre acumulados significativos de agua, que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas y vulnerables. Se exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de evacuación en áreas de alto riesgo.

“Estamos ante un fenómeno de gran impacto. La prioridad es proteger vidas humanas”, expresó el vocero del COE durante la transmisión.

Acumulados de lluvia más destacados (22–26 de octubre):

  • Polo, Barahona: 464 mm
  • Centro de los Héroes, Distrito Nacional: 382 mm
  • San Cristóbal: 355 mm
  • Azua: 312 mm
  • Baní: 298 mm
  • San Juan: 276 mm
  • Santo Domingo Este: 243 mm

El organismo informó que se mantiene el monitoreo constante de ríos, cañadas y presas, y que se han activado protocolos de respuesta rápida en coordinación con Defensa Civil, Cruz Roja y cuerpos de bomberos.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

COE informa acumulados de lluvia por Melissa superan los 400 mm en varias provincias
COE informa acumulados de lluvia por Melissa superan los 400 mm en varias provincias
26 octubre, 2025
UNICEF advierte riesgo para 1,6 millones de niños y niñas por avance de Melissa
UNICEF advierte riesgo para 1,6 millones de niños y niñas por avance de Melissa
26 octubre, 2025
COE actualiza alertas por Melissa: conoce qué provincias están en rojo, amarillo y verde
COE actualiza alertas por Melissa: conoce qué provincias están en rojo, amarillo y verde
26 octubre, 2025
En vivo: COE informa en tiempo real sobre el huracán Melissa
En vivo: COE informa en tiempo real sobre el huracán Melissa
26 octubre, 2025
Melissa causa estragos en República Dominica: cortes de agua, electricidad y daños en varias localidades
Melissa causa estragos en República Dominica: cortes de agua, electricidad y daños en varias localidades
26 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Presidente Ecuador dice trataron de envenenarlo

Presidente Ecuador dice trataron de envenenarlo

Romeo, Rubby Pérez y Aventura ganan Billboard

Romeo, Rubby Pérez y Aventura ganan Billboard

¿Cuánto dinero perdió República Dominicana con suspensión laboral por tormenta Melissa?

¿Cuánto dinero perdió República Dominicana con suspensión laboral por tormenta Melissa?

Ictus: ¿ACV?

Ictus: ¿ACV?

Chequeos gratis: centros médicos unidos en la prevención cáncer de mama

Chequeos gratis: centros médicos unidos en la prevención cáncer de mama

Portaaviones de EEUU “vigilará” Sudamérica

Portaaviones de EEUU “vigilará” Sudamérica

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo