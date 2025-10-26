COE informa acumulados de lluvia por Melissa superan los 400 mm en varias provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ofreció una rueda de prensa este domingo para actualizar sobre el avance del huracán Melissa, que mantiene categoría 4 y continúa generando intensas lluvias en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades alertaron sobre acumulados significativos de agua, que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra en zonas montañosas y vulnerables. Se exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de evacuación en áreas de alto riesgo.

“Estamos ante un fenómeno de gran impacto. La prioridad es proteger vidas humanas”, expresó el vocero del COE durante la transmisión.

Acumulados de lluvia más destacados (22–26 de octubre):

Polo, Barahona: 464 mm

464 mm Centro de los Héroes, Distrito Nacional: 382 mm

382 mm San Cristóbal: 355 mm

355 mm Azua: 312 mm

312 mm Baní: 298 mm

298 mm San Juan: 276 mm

276 mm Santo Domingo Este: 243 mm

El organismo informó que se mantiene el monitoreo constante de ríos, cañadas y presas, y que se han activado protocolos de respuesta rápida en coordinación con Defensa Civil, Cruz Roja y cuerpos de bomberos.