La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo con el boletín meteorológico del día de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), el cual establece que las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por la incursión de una masa de aire con menor contenido de humedad junto a partículas de polvo sahariano, por consiguiente, predominará un ambiente mayormente soleado, caluroso y de cielo opaco de aspecto grisáceo. No obstante, se prevén algunas lluvias locales, débiles y pasajeras, siendo moderadas en ocasiones, producto del arrastre del viento del sureste, hacia localidades del Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.En alerta amarilla se encuentran 12 provincias del país: Prov. Santo Domingo; Peravia; La Altagracia; Hato Mayor; Pedernales; La Romana; El Seibo; Barahona; Monte Plata. Mientras, que 13 demarcaciones en alerta verde: Independencia; Azua; Puerto Plata; La Vega; Bahoruco; Espaillat; Monseñor Nouel; Sánchez Ramírez; Montecristi; San José de Ocoa; Valverde; María Trinidad; Sánchez Santiago Rodríguez. El COE recomienda que los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua. Asimismo, ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas y abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, en las provincias bajo alerta.