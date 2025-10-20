COE mantiene 17 provincias en alerta por riesgo de inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que La Vega se mantiene en alerta amarilla, mientras que 16 provincias permanecen en alerta verde ante posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Las provincias en verde son: Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, San José de Ocoa, El Seibo, Samaná, San Juan, Santiago, Distrito Nacional, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santo Domingo, Monte Plata, La Altagracia y Hato Mayor.

El COE indicó que se descontinúa la alerta para Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Valverde, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Lea más: Activa onda tropical podría convertirse en ciclón: ¿Cómo podría afectar a República Dominicana?

Onda tropical con alta probabilidad de ciclón

Según el boletín meteorológico del Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), se está dando seguimiento a una activa onda tropical asociada a un centro de baja presión localizado al sur de Puerto Rico, con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 24 a 48 horas. Se prevé que se desplace hacia el oeste y que sus campos nubosos generen fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre la República Dominicana. Este sistema tiene actualmente un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días.

Condiciones marítimas

En la Costa Atlántica, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido al viento y oleaje peligroso. En la costa Caribe, el oleaje comenzará a deteriorarse a partir de las 5:00 p.m., por lo que se recomienda a las embarcaciones permanecer en puerto y a los bañistas consultar con las autoridades locales antes de utilizar las playas.