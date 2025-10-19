COE mantiene 25 provincias en alerta por riesgo de inundaciones y deslizamientos

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que se mantienen 25 provincias en alerta debido al riesgo de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra. De estas, 6 están en alerta amarilla y 19 en verde.

En alerta amarilla permanecen: La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde se encuentran: Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

La entidad precisó que durante las horas matutinas podrían generarse lluvias pasajeras (chubascos) con tronadas aisladas, especialmente en localidades próximas a la costa caribeña.

Condiciones marítimas

El COE recomendó en toda la costa Atlántica que los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanezcan en puerto, debido a posibles rompientes, corrientes de resaca y olas anormales entre los 6 y 8 pies de altura.

Asimismo, instruyó a los organismos de protección civil a tomar todas las medidas preventivas necesarias para preservar la vida de los usuarios de dicha costa, ante el pronóstico de condiciones marítimas adversas.

