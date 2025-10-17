COE mantiene 26 provincias bajo alerta por lluvias e inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 26 provincias se mantienen bajo alerta meteorológica debido a los efectos de las lluvias, que podrían provocar inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

De ese total, 6 provincias están en alerta amarilla y 18 en verde.

En alerta amarilla se encuentran: La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en alerta verde están: Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Situación por provincias

Situación por provincias

Montecristi: La Defensa Civil informó que las fuertes lluvias provocaron inundaciones urbanas temporales en el sector Marta de Santa Cruz.
La gobernadora instruyó la entrega de 600 raciones cocidas a las familias afectadas.

Santiago: Las lluvias ocasionaron inundaciones urbanas en varios sectores, dificultando el tránsito vehicular.

Barahona: En el municipio de Polo, un fuerte ventarrón derribó un árbol sobre una vivienda.
No se reportaron personas lesionadas.

Sánchez Ramírez: En Cotuí, se registraron inundaciones urbanas en el sector Hoyo de Tola, sin personas desplazadas. También se produjo el desbordamiento de la cañada Hikakito en el sector Los Españoles, sin reportes de heridos.

San Juan (municipio El Cercado): El desbordamiento del río Vallejuelo dejó incomunicadas las comunidades de Derrumbadero y Barista.

La Vega: En Constanza, se reportaron inundaciones urbanas en la zona de la escuela Fantino Falco y en el sector La Secadora, sin personas desplazadas.

San José de Ocoa: Las lluvias provocaron inundaciones urbanas en el municipio cabecera, sin reporte de desplazados.

