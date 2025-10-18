COE mantiene a 25 provincias en alerta por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

COE mantiene a 25 provincias en alerta por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene a seis provincias en alerta amarilla y 19 en verde por posible inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

Provincias en alerta

En amarilla se encuentran: La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que en verde permanecen: Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Lea más: Habrá lluvias moderadas a fuertes el fin de semana

Recomendaciones

La entidad precisó que un sistema frontal al norte de las costas del Atlántico y una vaguada en varios niveles de la troposfera mantendrán las condiciones propicias para que continúen generándose nublados con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

En ese sentido, recomiendan a las personas de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Condiciones Marítimas

Para la costa atlántica COE recomienda a las embarcaciones navegar con precaución debido al aumento del oleaje mar a dentro.

