COE pone en alerta verde a ocho provincias por vaguada

  • Hoy
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), puso en alerta verde a ocho provincias, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la tropósfera.

Según el organismo, las demarcaciones en alerta son Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Azua, Pedernales y San José de Ocoa.

Según el informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), se prevé que dicha actividad se prolongue hasta primeras horas de la noche y se extienda hacia las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal,
especialmente finalizando la noche y entrada la madrugada,

Para este domingo, a pesar de que el fenómeno atmosférico estará alejándose del país, dice el boletín del COE, seguirá la suficiente humedad en la masa de aire que cubre el territorio nacional.

COE pone en alerta verde a ocho provincias por vaguada
COE pone en alerta verde a ocho provincias por vaguada
