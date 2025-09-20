COE pone en alerta verde a ocho provincias por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), puso en alerta verde a ocho provincias, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la tropósfera.

Según el organismo, las demarcaciones en alerta son Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Azua, Pedernales y San José de Ocoa.

Según el informe del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), se prevé que dicha actividad se prolongue hasta primeras horas de la noche y se extienda hacia las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal,

especialmente finalizando la noche y entrada la madrugada,

Para este domingo, a pesar de que el fenómeno atmosférico estará alejándose del país, dice el boletín del COE, seguirá la suficiente humedad en la masa de aire que cubre el territorio nacional.