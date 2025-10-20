El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que pospuso el quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto debido a la incidencia de una onda tropical sobre geran parte de territorio dominicano.

El organismo indicó que será el próximo miércoles 22 de octubre, a las 10:00 de la mañana que se desarrollará el simulacro.

(COE), colocó 12 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, entre ellas La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Romana, La Altagracia y Barahona.

Mientras que en alerta verde figuran Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Nouel, Santiago, Hato Mayor y El Seibo. El organismo recomendó a la población seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto por el deterioro del oleaje en las costas atlántica y caribeña.