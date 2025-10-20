COE: Quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto se pospone para el miércoles

  • Hoy
COE: Quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto se pospone para el miércoles

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que pospuso el quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto debido a la incidencia de una onda tropical sobre geran parte de territorio dominicano.

El organismo indicó que será el próximo miércoles 22 de octubre, a las 10:00 de la mañana que se desarrollará el simulacro.

(COE), colocó 12 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla, entre ellas La Vega, San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, La Romana, La Altagracia y Barahona.

Mientras que en alerta verde figuran Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Nouel, Santiago, Hato Mayor y El Seibo. El organismo recomendó a la población seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto por el deterioro del oleaje en las costas atlántica y caribeña.

Prevén acumulados de hasta 175 mm de lluvias; existe 50 % de probabilidad de que onda tropical se convierta en ciclón
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

COE: Quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto se pospone para el miércoles
COE: Quinto Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto se pospone para el miércoles
20 octubre, 2025
Prevén acumulados de hasta 175 mm de lluvias; existe 50 % de probabilidad de que onda tropical se convierta en ciclón
Prevén acumulados de hasta 175 mm de lluvias; existe 50 % de probabilidad de que onda tropical se convierta en ciclón
20 octubre, 2025
COE mantiene 17 provincias en alerta por riesgo de inundaciones
COE mantiene 17 provincias en alerta por riesgo de inundaciones
20 octubre, 2025
COE mantiene 25 provincias en alerta por riesgo de inundaciones y deslizamientos
COE mantiene 25 provincias en alerta por riesgo de inundaciones y deslizamientos
19 octubre, 2025
COE mantiene a 25 provincias en alerta por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones
COE mantiene a 25 provincias en alerta por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones
18 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

#SinFiltro: Redefiniendo el propósito, claves para construir la vida que deseas

El objetivo del endeudamiento público

El objetivo del endeudamiento público

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

Derechos humanos soberanía y seguridad nacional

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

República Dominicana y el costo diplomático de un veto innecesario

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Sargazo en la playa: ¿enemigo turístico o recurso por descubrir?

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Video| El Crok canta en concierto de Jowell y Randy tras ser condenado a cinco años de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo